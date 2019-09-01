Франсон: Чудинов превзошёл бы Хару в конкурсе на силу броска

Защитник «Авангарда» Коди Франсон подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1).
«ЦСКА — отличная команда. Для того чтобы их одолеть, нужно выкладываться на все сто процентов. Думаю, сегодня мы это и сделали. Очень уверенно играли. Если смогу ещё забивать, то буду очень рад, что получается.
Мы смотрели записи прошлых матчей с ЦСКА. Конечно, это очень сильная команда. В прошлом сезоне они преуспели, а после успеха происходит мало изменений. Поэтому можно сказать, что сегодня мы встречались с тем же соперником, что был в финале. Изучили их игру, и сегодня всё получилось.
Наша самобытность в том, что мы демонстрируем силу характера в любой ситуации. Конечно, потеря Зернова очень значима, но нам необходимо действовать уверенно в различных ситуациях. Именно это мы сегодня и показали.
Гол Чудинова получился крутым. Это придаёт нам энергию. Пусть продолжает в том же духе, я ему не завидую. Я не тренирую броски, как Чудинов. Это его конёк, а я делаю немного другое. Стараюсь просто бросать по воротам.
Я уверен, что в конкурсе на силу броска между Чудиновым и Здено Харой, победил бы Чудинов. У него очень страшный бросок. В конкурсе на самый быстрый и точный бросок, наверное, тоже победил бы он», — передаёт слова Франсона корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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