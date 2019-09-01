Третьяк: ЦСКА создал больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о матче Кубка открытия КХЛ, в котором ЦСКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:3.



«Хороший матч, два достойных соперника. Удача была на стороне «Авангарда», хотя у ЦСКА было больше моментов. У «армейцев» более стабильный состав, они будут фаворитами нынешнего сезона», — приводит слова Третьяка ТАСС.



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте первого периода. Константин Окулов совершил вираж за чужими воротами, затем сделал передачу к правому борту на Максима Шалунова, который решил бросить по воротам, и шайба пролетела под щитком Игоря Бобкова. «Ястребы» отыгрались на последней минуте отрезка, когда Коди Франсон реализовал большинство. Автором победной шайбы стал защитник омской команд Максим Чудинов. Максим решился на бросок из своей зоны, шайба проскочила между щитков Ларсу Юханссону и влетела в сетку ворот. Окончательный счёт установил Франсон, поразивший пустые ворота.

Первый матч нового сезона КХЛ! «Авангард» выиграл и не стал брать кубок «Ястребы» впервые с 2013 года обыграли ЦСКА в основное время.