Сергей Шумаков: может ЦСКА ешё не отошла от предсезонки?

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20.



«Это была только первая игра. Может, ЦСКА ещё под нагрузками и не отошёл от предсезонки. Армейцы в принципе хорошо играли, просто мы были лучше. У нас тоже не получилось начало встречи, но потом забили гол в большинстве и смогли реализовать свою игру. В целом уже выходим из-под нагрузок и готовы к сезону.

Гол Чудинова? Думаю, Максим уже превзошёл Кутейкина. Чудинов — вообще мой кумир. Надеюсь, не в последний раз он так радует болельщиков и команду. Может быть, где-то ему повезло, но раз так получаются броски, пусть продолжает их наносить и дальше", — приводят слова Шумакова «Известия».