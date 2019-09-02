Барбашев согласился на двухлетний контракт

Нападающий Иван Барбашев согласился заключить новый двухлетний контракт с «Сент-Луис Блюз» со средней годовой зарплатой в $ 1,475 млн, сообщает пресс-служба НХЛ.

Барбашев сыграл в 80 играх за «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2018/19, забив 14 шайб, совершив 12 голевых передач и заработав 26 очков.

В плей-офф Кубка Стэнли Барбашев забил три гола и совершил три передачи, а также заработал 6 очков в 25 играх и был неотъемлемой частью эффективной игры команды в течение всего постсезона. В финале Кубка получил одноматчевую дисквалификацию за опасную атаку форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона.

в 2014 году выбран во 2-м раунде драфта НХЛ под общим 33-м номером клубом «Сент-Луис Блюз»

В 163 играх карьеры НХЛ, все за «Сент-Луис Блюз», Барбашев забил 26 голов, совершил 25 передач и заработал 51 очко.