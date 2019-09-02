ЦСКА — о попадании шайбы в голову ребёнка: серьёзного сотрясения нет

Ребёнок, которому шайба попала в голову во время матча за Кубок открытия между ЦСКА и «Авангардом» (1:3), избежал серьёзных повреждений. Встреча прошла вчера, 1 сентября. Во втором периоде шайба вылетела за пределы игровой площадки и попала в голову ребёнку. Сразу после инцидента отец вынес его на руках за пределы арены.
«По нашей информации, с ним всё хорошо, царапин, ссадин или ран нет, серьёзного сотрясения тоже. Мы сразу же связались с родителями и передали им в подарок от клуба атрибутику», — передаёт ТАСС слова представителей пресс-службы ЦСКА.
«Ястребы» в матче открытия победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.
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