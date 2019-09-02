Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Т. Зогорна: мои слова переврали, я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА

Т. Зогорна: мои слова переврали, я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна опроверг свою критику работы судей, высказанную во время интервью чешскому изданию. Игрок рассказал журналисту, что арбитры помогают СКА и ЦСКА.

«Я говорил немного не об этом. Хочу извиниться за свои слова, если они кого-то расстроили, я не это хотел сказать. Я сказал, что СКА и ЦСКА играют в своей лиге, потому что это две лучшие команды, там играют лучшие русские хоккеисты, и их уровень отличается от всех остальных в лиге.

Я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА. Наверное, чешский журналист не понял, что я имел в виду, и переврал мои слова. Хотелось бы ещё раз извиниться, меня неправильно поняли», — сказал Зогорна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

ЦСКА и «Авангард» выиграют конференции? 6 главных интриг нового сезона КХЛ
Возвращение Знарка, обострение борьбы на Востоке, гегемония ЦСКА, маленькие площадки… Скучно точно не будет!
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент