Т. Зогорна: мои слова переврали, я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА
Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна опроверг свою критику работы судей, высказанную во время интервью чешскому изданию. Игрок рассказал журналисту, что арбитры помогают СКА и ЦСКА.
«Я говорил немного не об этом. Хочу извиниться за свои слова, если они кого-то расстроили, я не это хотел сказать. Я сказал, что СКА и ЦСКА играют в своей лиге, потому что это две лучшие команды, там играют лучшие русские хоккеисты, и их уровень отличается от всех остальных в лиге.
Я не говорил, что судьи помогают СКА и ЦСКА. Наверное, чешский журналист не понял, что я имел в виду, и переврал мои слова. Хотелось бы ещё раз извиниться, меня неправильно поняли», — сказал Зогорна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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