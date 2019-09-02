СКА стартовал в новом сезоне с победы в гостевой игре с «Металлургом»

«Металлург» выяснял отношения со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».



Гости открыли счёт на последней минуте первого периода после того, как Давид Рундблад реализовал численный перевес. «Магнитка» восстановила равновесие в середине второго игрового отрезка стараниями Брэндона Козуна, отличившегося в формате «5 на 4». В концовке периода «армейцы» вернули себе лидерство благодаря Наилю Якупову, реализовавшему большинство. На последних минутах матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв.



4 сентября «Металлург» проведёт домашний матч с «Северсталью», подопечные Алексея Кудашова в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство «Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.