Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА стартовал в новом сезоне с победы в гостевой игре с «Металлургом»

СКА стартовал в новом сезоне с победы в гостевой игре с «Металлургом»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» выяснял отношения со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода после того, как Давид Рундблад реализовал численный перевес. «Магнитка» восстановила равновесие в середине второго игрового отрезка стараниями Брэндона Козуна, отличившегося в формате «5 на 4». В концовке периода «армейцы» вернули себе лидерство благодаря Наилю Якупову, реализовавшему большинство. На последних минутах матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв.

4 сентября «Металлург» проведёт домашний матч с «Северсталью», подопечные Алексея Кудашова в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство
«Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рундблад (Плотников) – 19:06' (5x3)   1:1 Козун (О'Делл) – 29:44' (5x4)   1:2 Якупов (Рундблад) – 37:46' (5x4)   1:3 Ткачёв (Зуб) – 58:23' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент