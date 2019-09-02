Кравец — о матче с «Трактором»: обе команды доставали из себя все силы

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги выездного матча с «Трактором» (4:2).



«Хорошая игра, тяжёлая. Две команды доставали из себя все силы на протяжении всего матча, чтобы победить. Удалось реализовать моменты, забить. Во втором периоде было много моментов у наших ворот. Хочу поблагодарить нашего вратаря за игру. Поздравляю болельщиков с победой.



Пыленков не доиграл матч из-за травмы? Нет, решили перейти на три пары обороны. Второй гол Сёмина? Видимо, шайба попала в кого-то из игроков «Трактора», сначала думали, что забил Чернов. Катичев не проходит в состав. Надеюсь, что мы Женю будем использовать, он надёжный, хороший защитник», — приводит слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.