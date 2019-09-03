Стоффер: «Эдмонтону» нужен центр для глубины, а не «летун» Бурдасов

Обозреватель эдмонтонской радиостанции 630 CHED AM Боб Стоффер критически отозвался о возможном заключении «Эдмонтон Ойлерз» контракта с российским нападающим Антоном Бурдасовым.

«Интересы Бурдасова представляет Рич Уинтер. Скорее всего, они ищут значительные подписные бонусы. У «нефтяников» уже есть проблемы с потолком зарплат, и им нужен центральный нападающий для глубины состава, а не «летун» на фланге», — отметил Стоффер в своём «твиттере».

На данный момент у «Эдмонтона» свободно под потолком зарплат $ 2,4 млн. В минувшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».