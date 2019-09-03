Тарасов: Шипачёв — дирижёр первой тройки. Всегда подскажет, кому куда ехать

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче с нижегородским «Торпедо» (3:2).
«Первая официальная игра сезона — наверное, у всех чуть-чуть присутствовал мандраж, нервозность. В начале матча пропустили быстрый гол, но хорошо, что сразу забили свои шайбы, двигались неплохо, все играли на команду и друг за друга. В конце встречи ребята выстояли, ловили шайбы на себя. Да, возможно, «картинка» игры не лучшая была, но главное сейчас — результат. «Динамо» заработало нужные два очка и продолжает домашнюю серию.
Нашу команду несколько ребят покинули летом, поэтому хорошо, что на их места пришли новые опытные игроки. Новички стараются, работают, сейчас наигрываются в звене с Вадимом Шипачёвым. Вадик — настоящий дирижёр первой тройки, всегда подскажет, кому куда ехать, и отдаст шайбу в нужный момент. И Яшкин, и Петерссон — хоккеисты хорошего уровня, их брали не только для глубины состава, но и для того, чтобы они проявляли себя в первом звене», — цитирует Тарасова News.ru.
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