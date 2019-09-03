«Нефтехимик» подписал Керби Райкела, отыгравшего 43 матча в НХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с крайним нападающим Керби Райкелом, сообщается в официальном «твиттере» KHL Media Team. Соглашение с 24-летним американским хоккеистом подписано сроком на один сезон.
Райкел всю карьеру провёл в различных североамериканских лигах. В Национальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».
Большую часть прошлого сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге. В 57 матчах за «Стоктон» нападающий записал на свой счёт 43 (23+20) очка при показателе полезности "-8" и 29 минутах штрафного времени. В НХЛ в сезоне-2018/19 Райкел провёл только два матча за «Калгари», не набрав очков.
Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер
«Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.
- 3 сентября 2019
-
17:12
-
17:06
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:06
-
13:49
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:04
-
10:46
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:19
-
09:01
-
08:21
-
08:00
-
04:14
-
01:00
Партнерский контент