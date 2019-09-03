«Нефтехимик» подписал Керби Райкела, отыгравшего 43 матча в НХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с крайним нападающим Керби Райкелом, сообщается в официальном «твиттере» KHL Media Team. Соглашение с 24-летним американским хоккеистом подписано сроком на один сезон.



Райкел всю карьеру провёл в различных североамериканских лигах. В Национальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».



Большую часть прошлого сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге. В 57 матчах за «Стоктон» нападающий записал на свой счёт 43 (23+20) очка при показателе полезности "-8" и 29 минутах штрафного времени. В НХЛ в сезоне-2018/19 Райкел провёл только два матча за «Калгари», не набрав очков.

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