Волченков получил денежный штраф за жёсткий фол на Индрашисе

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча московского «Динамо» и нижегородского «Торпедо», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, на старте хоккеист автозаводцев Антон Волченков получил «5+20» после нарушения на форварде бело-голубых Миксе Индрашисе. Нападающий после фола сразу отправился в раздевалку. Летом у игрока московского клуба было диагностировано сотрясение мозга.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Антона Волченкова по п.1.1. («Атака игрока, не владеющего шайбой») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.