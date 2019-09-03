Сергеев: хорошо, что «Салават» смог вернуться в игру и зацепить одно очко

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).



«Много чего не получалось в начале. Но у нас были опасные моменты, жаль, что мы их не реализовали. Хорошо, что «Салават» смог вернуться в игру и зацепить одно очко, хотя могли и два, но проиграли по буллитам. Нечего скрывать, сегодня было тяжело, ведь мы долго летели, плюс акклиматизация. Ещё и первая игра сезона. Посмотрим, как будет завтра», — сказал Сергеев «Чемпионату».



Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. В результате эпизода китайский клуб получил большинство, которое реализовал Адам Кракнелл. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие, однако ещё до перерыва Войтек Вольски оформил дубль. Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова. Исход матча решила серия буллитов, в котором точнее оказались «драконы». Решающую попытку реализовал Жильбер Брюле.



Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.