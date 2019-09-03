Фрейзер — о матче с «Салаватом»: самая долгая игра в моей жизни

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги домашнего матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).



«Наверное, это самая долгая игра в жизни. Хороший матч с сильным соперником. «Салават Юлаев», бесспорно, — один из лидеров и входит в пятерку сильнейших команд лиги. Может быть, со временем и мы сможем подобраться к этому уровню. Была хорошая игра, и мы рады, что успешно начали чемпионат. Впереди еще много матчей с интересными и сильными соперниками», — цитирует специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».



Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившимся за партнёра Алексеем Семёновым. В результате эпизода китайский клуб получил большинство, которое реализовал Адам Кракнелл. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие, однако ещё до перерыва Войтек Вольски оформил дубль. Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова. Исход матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались «драконы». Решающую попытку реализовал Жильбер Брюле.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.