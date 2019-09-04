Ермаков: Заварухин поставил на победу «Сибири» приличную сумму в евро

Защитник новосибирской «Сибири» Андрей Ермаков поделился впечатлениями после выигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (2:1).



«Приятно вернуться в Новосибирск! Ощущения непередаваемые. Сильно сегодня переполнялся эмоциями. Радовал ажиотаж на трибунах. У нас была задача навязать свою борьбу, 18:2 было по броскам, но не смогли сразу забить. Будем работать над реализацией. Заварухин поставил деньги на нашу победу, теперь в общей кассе пополнение. У нас есть традиция, что каждый новичок, неважно тренер или игрок, делает ставку на победу «Сибири» во внутреннем тотализаторе. У Николая Николаевича была приличная сумма. В евро», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона