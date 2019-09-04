Защитник «Салавата» Семёнов оштрафован за драку с Хантом

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» – «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Алексея Семёнова по п.3.4. («Признан зачинщиком драки») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.



Также оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта», — сказано в официальном заявлении.

Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Семёновым. По итогам эпизода Хант был наказан большим штрафом, тогда как Семёнов получил малый, большой и дисциплинарные штрафы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.