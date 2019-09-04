Басков — о ребрендинге «Динамо» Мн: выглядим продвинуто даже на фоне клубов НХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о ребрендинге клуба.
«Ещё по ходу прошлого сезона мы пришли к пониманию, что долгосрочная стратегия развития клуба нуждается в корректировке. „Динамо“ должно было измениться, стать более молодым, агрессивным, устремлённым в будущее. Это в полной мере отразилось на нашей селекционной кампании, на данный момент в составе восемь хоккеистов 20 лет и моложе, и логично, что визуальный образ клуба тоже претерпел значительные изменения. Идея о том, что оба процесса должны были быть тесно взаимосвязаны, пришла мне в голову ещё в январе, и теперь вы видите результат нашей долгой, кропотливой работы.
Сейчас айдентика „Динамо“, разработанная ведущим российским дизайнерским бюро Quberten, едва ли не самая современная в КХЛ. Даже на фоне клубов Национальной хоккейной лиги мы выглядим продвинуто и актуально. При этом мы сохраняем связь со своим прошлым, ведь мы оставили и „зубра“, и историческую динамовскую „Д“, и фирменные бело-голубые цвета, хоть и в обновлённом виде. Но мы добавили новый, чёрный цвет, который отлично согласуется с актуальным „монохромом“ и позволяет минскому «Динамо» выделиться на фоне „Динамо“ из Риги и Москвы, выступающих в одной с нами лиге. Точно знаю, что новая айдентика на „ура“ зашла игрокам, уверен, что и болельщикам „Динамо“ понравится новый имидж клуба», — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.
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