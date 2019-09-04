«Трактор» — СКА: Ткачёв подрался с Карлиным и упал первым

Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и петербургского СКА нападающий хозяев Руслан Карлин подрался с форвардом «армейцев» Владимиром Ткачёвым. Нападающий петербургского клуба, ранее отметившийся голом, упал первым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кейлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Томас;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Ясинский, Косов — Карлин — Фатеев.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
- 4 сентября 2019
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