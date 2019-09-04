СКА перебросал «Трактор» 47-19, у Ткачёва — «хет-трик Горди Хоу»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Команда гостей значительно перебросала хозяев — 47-19. Форвард СКА Сергей Плотников сделал восемь бросков по воротам, у Дмитрия Кагарлицкого — семь бросков.
«Хет-триком Горди Хоу» отметился нападающий «армейцев» Владимир Ткачёв. Юный форвард записал на свой счёт гол, результативную передачу и драку с Русланом Карлиным.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: точный бросок записал в актив Ткачёв. На старте второго периода «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Лукаша Седлака и Эндрю Кэлофа. Вскоре Кристиан Томас упрочил преимущество «Трактора», но в концовке периода СКА сравнял счёт — авторами голов стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря. Встрече перешла в овертайм, где победу СКА принёс Сергей Плотников.
- 4 сентября 2019
-
21:11
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:03
-
17:48
-
17:32
-
17:17
-
17:07
-
16:53
-
16:28
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:03