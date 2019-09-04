СКА перебросал «Трактор» 47-19, у Ткачёва — «хет-трик Горди Хоу»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.



Команда гостей значительно перебросала хозяев — 47-19. Форвард СКА Сергей Плотников сделал восемь бросков по воротам, у Дмитрия Кагарлицкого — семь бросков.



«Хет-триком Горди Хоу» отметился нападающий «армейцев» Владимир Ткачёв. Юный форвард записал на свой счёт гол, результативную передачу и драку с Русланом Карлиным.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: точный бросок записал в актив Ткачёв. На старте второго периода «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Лукаша Седлака и Эндрю Кэлофа. Вскоре Кристиан Томас упрочил преимущество «Трактора», но в концовке периода СКА сравнял счёт — авторами голов стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря. Встрече перешла в овертайм, где победу СКА принёс Сергей Плотников.

«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме