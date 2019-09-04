Подколзин: где-то холодной головы не хватает, со временем придёт

Форвард петербургского СКА Василий Подколзин подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ). Петербургский клуб одержал вторую победу в чемпионате, у «Трактора» — два поражения в двух матчах.

Никто не боится СКА. Только обыграть не могут «Трактор» был близок, но упустил преимущество в две шайбы.

"«Трактор» — сильная команда, играет активно, агрессивно. Во втором периоде на 5-7 минут просели, затем вернулись в игру. СКА — команда с глубиной, у нас есть игровики, мастера забивать голы, и даже когда начали проигрывать, никакой паники не было. Уровень СКА? Прошел сборы с командой, в прошлом году привык к скоростям, к силовой борьбе, где-то холодной головы не хватает, со временем придёт. Кто ставит музыку в раздевалке? Секрет", — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.