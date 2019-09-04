Седлак: против СКА сложно обороняться, они быстрее большинства клубов

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от матча с петербургским СКА (3:4 ОТ).
«Мы сражались до конца, игра получилась хорошей. СКА — качественная команда, и, когда мы делали ошибку, они забивали. Физическое состояние? У всех хватало сил, проблем с физикой не было. Небольшие ошибки подвели нас, за потери на синей линии нас наказывали, и победа от нас ушла. Достаточно сложно обороняться против СКА, так как они быстрее, чем большинство команд», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Счёт был открыт на 13-й минуте — точный бросок записал в актив нападающий СКА Владимир Ткачёв. На старте второго периода «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Лукаша Седлака и Эндрю Кэлофа. Вскоре Кристиан Томас упрочил преимущество «Трактора», но в концовке периода СКА сравнял счёт — авторами голов стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря. Встрече перешла в овертайм, где победу СКА принёс Сергей Плотников.
- 4 сентября 2019
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