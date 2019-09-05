«Барыс» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
«Барыс» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 5 сентября, начало — в 16:30 мск. Для обеих команд этот матч станет вторым в нынешнем чемпионате. «Барыс» стартовала в сезоне с поражения в матче с «Адмиралом» (1:3), «Амур» проиграл «Сибири» (1:2).
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон)
Диц — Маклюков, Пакаринен — Найт — Бойд
Блэкер — Метальников, Михайлис — Валк — Тангрэйди
Шалапов — Сведберг, Шевченко — Сагадеев — Акользин
Орехов, Панюков — Шестаков — Петухов
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Витасек– Йордан, Файзуллин– Т. Зогорна– Г. Зогорна;
Васильев– Коробов, Горшков– Капитуров – Руденков;
Корягин– Кондратьев, Вл. Ушенин– Вяч. Ушенин– Лазарев;
Железков — Кузнецов — Кацуба.
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