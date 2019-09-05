Найт: каждый, кто меня встречает, обязательно вспомнит про Корбэна Далласа

Нападающий «Барыса» Корбан Найт ответил на вопрос, часто ли он слышит шутки про героя Брюса Уиллиса из «Пятого элемента».
«Конечно. Кроме этого есть ещё какой-то музыкант с таким именем. Но у шуток по поводу «Пятого элемента» с фразочкой «Корбэн, детка» уже отросла длинная борода. Каждый, кто меня встречает, обязательно вспомнит про Корбэна Далласа. Что интересно, в Казахстане у мусульман есть большой праздник «Курбан Айт», очень созвучный с моими именем и фамилией. Слышал, что много шуток было по этому поводу среди местных болельщиков.
Я приехал на другую часть планеты, в новую лигу, поэтому хотелось бы узнать и прочувствовать, каким может быть хоккей здесь, побывать в новой культурной среде. Но, конечно же, самое главное — добиться новых высот, выиграть чемпионат, потому что я за карьеру становился чемпионом только учась в колледже", — цитирует Найта официальный сайт КХЛ.
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