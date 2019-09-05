Бриндамор: если «Каролина» будет бороться за плей-офф, вернём Уильямса

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор прокомментировал решение форварда Джастина Уильямса приостановить игровую карьеру.
«Мы получили игроков, которые помогут нам в атаке. Кому-то придется прибавить, чтобы мы смогли компенсировать отсутствие Уильямса в атаке. А вот его лидерские качества уникальны. Тем не менее обязательно появится человек, который поведет команду за собой, но уже в своем стиле. Уильямс помог создать такую атмосферу в раздевалке. Я считаю, что у нас всё порядке.
Если мы будем вести борьбу за выход в плей-офф, Джастин Уильямс может помочь нам. Мы можем подписать его. Дверь для него всегда открыта. Некоторые хоккеисты заслужили такое отношение к себе, они имеют право на отдых. Он — один из них. Но сейчас мы движемся дальше без него», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 5 сентября 2019
-
18:19
-
17:59
-
17:57
-
17:29
-
16:49
-
16:45
-
16:24
-
16:06
-
15:50
-
15:29
-
15:12
-
14:55
-
14:32
-
14:04
-
13:59
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:36
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:03
-
04:45
-
00:49
-
00:33
-
00:13
-
00:00
- 4 сентября 2019
-
23:42