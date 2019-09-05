Бриндамор: если «Каролина» будет бороться за плей-офф, вернём Уильямса

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор прокомментировал решение форварда Джастина Уильямса приостановить игровую карьеру.



«Мы получили игроков, которые помогут нам в атаке. Кому-то придется прибавить, чтобы мы смогли компенсировать отсутствие Уильямса в атаке. А вот его лидерские качества уникальны. Тем не менее обязательно появится человек, который поведет команду за собой, но уже в своем стиле. Уильямс помог создать такую атмосферу в раздевалке. Я считаю, что у нас всё порядке.



Если мы будем вести борьбу за выход в плей-офф, Джастин Уильямс может помочь нам. Мы можем подписать его. Дверь для него всегда открыта. Некоторые хоккеисты заслужили такое отношение к себе, они имеют право на отдых. Он — один из них. Но сейчас мы движемся дальше без него», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.