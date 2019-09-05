Панарин: есть шанс, что я останусь жить в США. Не считаю это предательством

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что после окончания игровой карьеры может остаться жить в США. Ранее форвард дал интервью, в котором подверг критике российские власти.



«Интервью о политике? Люди подходят на улицах, благодарят. Выражают респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Что я могу сказать об остальных пяти процентах – люди просто заблуждаются. Знакомые хоккеисты мне также звонили, писали благодарственные письма, выражали уважение. На улицах меня сейчас про хоккей вообще никто не спрашивает. Просто говорят: «Ты красава».



У меня нет какой-то определенной цели. Но я очень благодарен судьбе, что могу высказать свое мнение. Не потому, что я какой-то крутой. Но жизнь так сложилась, что следующие семь лет я играю в Америке, у меня хорошая зарплата. Я не вынужден молчать, так как у меня нет зависимости от системы. И я не понимаю, это же полный бред, почему у людей даже возникают вопросы: «не боишься ли ты?», «что теперь будет?». А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают.



США — место для жизни после окончания карьеры? Думал об этом. Однозначного ответа сейчас у меня нет. Но есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах», — цитирует Панарина «Спорт-экспресс».

Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина! Форвард «Рейнджерс» подписал рекордный контракт и взбаламутил общественность неоднозначным интервью.