Кожевников: дальневосточным клубам нужно помогать, а «Амур» просто прибивают

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от старта 12-го сезона КХЛ.

«Этим летом практически никто не жаловался на календарь, в принципе и мне он показался в целом нормальным, более качественным, чем в прошлые годы. Единственный провал — это старт «Амура», вот здесь клякса. Хабаровск по сезону должен идти в паре с Владивостоком, но уже на старте регулярки расписание почему-то ломается.

Смотрите, «Амур» 3 и 5 сентября играет в Новосибирске и Нур-Султане, в эти же даты в этих же городах матчи и у «Адмирала». Но дальше у Владивостока пять дней на возвращение домой из турне и подготовку к спаренным матчам с «Трактором», а у Хабаровска уже 7 и 8 сентября домашние встречи всё с теми же челябинцами. Причем у «Амура» 5 сентября вечерняя игра в Казахстане, а 7 и 8 сентября матчи домашние и дневные. То есть команду отправляют в космос: четыре игры плюс два перелёта — фактически за пять дней! Такого убийственного календаря не бывает даже в НХЛ с её 82 матчами.

Дальний Восток летом пошёл навстречу КХЛ и согласился на спаренные матчи, хотя они — пережиток прошлого. Например, в НХЛ таких игр давно нет, поскольку по большому счету болельщикам они не очень интересны. Я считаю, что в такой ситуации дальневосточным клубам тоже нужно помогать, учитывая их постоянные перелёты, делать максимально грамотное расписание. К сожалению, пока это не удаётся. В прошлом сезоне дальневосточные клубы в первой половине чемпионата три четверти игр провели в гостях, теперь «Амур» просто прибивают. Непорядок!», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.