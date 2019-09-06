Первый матч «Спартака» Знарка с «Динамо» — лишь одна из интриг игрового дня КХЛ

Сегодня, 6 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата. Центральным матчем игрового дня станет первое дерби для Олега Знарка в должности главного тренера «Спартака» с московским «Динамо».
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «СКА»;
— «Металлург» — «Витязь»;
— «Локомотив» — «Торпедо»;
— «Авангард» — «Северсталь»;
— «Динамо» М — «Спартак»;
— ХК «Сочи» — «Динамо» Мн;
— ЦСКА — «Нефтехимик».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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