В. Кулёмин — о дерби: не имеем права играть плохо. «Спартак» надо обыграть

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал удачный старт (две победы в двух матчах) в регулярном чемпионате КХЛ и поделился ожиданиями от принципиального матча со «Спартаком».

«Стараемся навязывать свою волю сопернику. Надо просто исключить быстрые шайбы в наши ворота, чтобы их не было. В прошедших двух матчах получилось отыграться, но в дальнейшем не каждый соперник позволит это сделать. Тренер помогает нам, то есть взбадривает. Но, конечно, надо самим играть правильно с первых минут.

С самой раскатки готовить себя к борьбе. Но начало сезона всегда тяжёлое. Мы только вышли на лёд после паузы, давно не играли — официальные матчи не сравнить с предсезонными, какой бы турнир летом у нас не был. Всё равно контрольные игры — это одно, а матчи КХЛ — совсем другое. Сейчас первые две встречи у нас прошли — хорошо, что получилось в них победить.

Чего ждём от дерби? Только победы. Принципиальный соперник, которого надо обыграть перед своими болельщиками. Будем стараться — не имеем права играть плохо. Думаю, красно-белые изменились наполовину. Что-то осталось от того сезона: часть тренерского штаба «Спартака» продолжает работу и при Знарке с Витолиньшем. Но всё-таки новый главный тренер всегда привносит и что-то своё», — приводят слова Кулёмина «Известия».