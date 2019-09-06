«Металлург» — «Витязь»: стали известны составы команд
«Металлург» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 17:00 мск. Обе команды в нынешнем сезоне одержали по одной победе в двух матчах.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Постма — Антипин, Локтионов — Расмуссен — Кулёмин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — О’Делл — Козун;
Дронов — Матушкин, Любимов — Галузин — Паршин;
Береглазов, Дорофеев — Неколенко — Тимкин, Рожков.
«Витязь»:
Самонов (Ежов):
Евсеенков — Катичев, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Няттинен — Чернов — Йормакка;
Шинкевич — Воронков, Монс — Колтыгин — Выглазов;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Шевченко.
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Большой игровой день в нашем чемпионате.
- 6 сентября 2019
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