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«Металлург» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Витязь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 17:00 мск. Обе команды в нынешнем сезоне одержали по одной победе в двух матчах.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Постма — Антипин, Локтионов — Расмуссен — Кулёмин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — О’Делл — Козун;
Дронов — Матушкин, Любимов — Галузин — Паршин;
Береглазов, Дорофеев — Неколенко — Тимкин, Рожков.

«Витязь»:

Самонов (Ежов):
Евсеенков — Катичев, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Няттинен — Чернов — Йормакка;
Шинкевич — Воронков, Монс — Колтыгин — Выглазов;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Шевченко.

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