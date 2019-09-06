«Металлург» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 17:00 мск. Обе команды в нынешнем сезоне одержали по одной победе в двух матчах.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Постма — Антипин, Локтионов — Расмуссен — Кулёмин;

Верещагин — Яковлев, Мозякин — О’Делл — Козун;

Дронов — Матушкин, Любимов — Галузин — Паршин;

Береглазов, Дорофеев — Неколенко — Тимкин, Рожков.



«Витязь»:



Самонов (Ежов):

Евсеенков — Катичев, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Няттинен — Чернов — Йормакка;

Шинкевич — Воронков, Монс — Колтыгин — Выглазов;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Шевченко.

Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ Большой игровой день в нашем чемпионате.