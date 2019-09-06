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Защитник «Автомобилиста» Василевский спас команду от гола после броска Якупова

Защитник «Автомобилиста» Василевский спас команду от гола после броска Якупова
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимает СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из эпизодов защитник уральцев Алексей Василевский спас команду после броска нападающего «армейцев» Наиля Якупова. Хоккеист «Автомобилиста» в самоотверженном стиле закрыл угол ворот Якуба Коваржа.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Ли — Каблуков — Кетов, Подколзин.

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