СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

«Автомобилист» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.



Хозяева открыли счёт на 27-й минуте после того, как Брукс Мацек отметился точным броском в меньшинстве. Питерский клуб ответил на это голом Евгения Кетова в формате «4 на 5», но уральцы вернули себе лидерство спустя 11 секунд после гола Евгения Мозера в большинстве. В концовке второго периода Андрей Обидин в третий раз огорчил вратаря СКА Петра Кочеткова. На 48-й минуте Артём Зуб сократил отставание в счёте до минимума, на что «Автомобилист» ответил голом Алексея Василевского в большинстве. В концовке окончательный счёт установил Мацек, оформивший дубль.



Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Алексея Кудашова проведут 10 сентября с «Сибирью» в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» днём ранее сыграет на своей площадке с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.