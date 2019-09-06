СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

«Автомобилист» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Хозяева открыли счёт на 27-й минуте после того, как Брукс Мацек отметился точным броском в меньшинстве. Питерский клуб ответил на это голом Евгения Кетова в формате «4 на 5», но уральцы вернули себе лидерство спустя 11 секунд после гола Евгения Мозера в большинстве. В концовке второго периода Андрей Обидин в третий раз огорчил вратаря СКА Петра Кочеткова. На 48-й минуте Артём Зуб сократил отставание в счёте до минимума, на что «Автомобилист» ответил голом Алексея Василевского в большинстве. В концовке окончательный счёт установил Мацек, оформивший дубль.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Алексея Кудашова проведут 10 сентября с «Сибирью» в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» днём ранее сыграет на своей площадке с «Металлургом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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