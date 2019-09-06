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СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.

Хозяева открыли счёт на 27-й минуте после того, как Брукс Мацек отметился точным броском в меньшинстве. Питерский клуб ответил на это голом Евгения Кетова в формате «4 на 5», но уральцы вернули себе лидерство спустя 11 секунд после гола Евгения Мозера в большинстве. В концовке второго периода Андрей Обидин в третий раз огорчил вратаря СКА Петра Кочеткова. На 48-й минуте Артём Зуб сократил отставание в счёте до минимума, на что «Автомобилист» ответил голом Алексея Василевского в большинстве. В концовке окончательный счёт установил Мацек, оформивший дубль.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Алексея Кудашова проведут 10 сентября с «Сибирью» в Санкт-Петербурге. «Автомобилист» днём ранее сыграет на своей площадке с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мацек (Гуркин) – 26:44' (4x5)   1:1 Кетов – 34:11' (4x5)   2:1 Мозер – 34:22' (5x4)   3:1 Обидин (Гареев) – 37:46' (5x5)   3:2 Зуб (Дыбленко) – 47:42' (5x5)   4:2 Василевский (Доус, Обидин) – 54:27' (5x4)   5:2 Мацек (Трямкин) – 59:29' (en)
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