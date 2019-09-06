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Литовченко: «Автомобилист» знал, чего ждать от СКА. Победили за счёт самоотдачи

Литовченко: «Автомобилист» знал, чего ждать от СКА. Победили за счёт самоотдачи
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко поделился эмоциями после победы со счётом 5:2 в матче со СКА.

«Сегодня победили за счёт сумасшедшей самоотдачи. Все понимали, что хорошая команда, поэтому бились и сражались в каждом моменте, всех — с победой!

Установка на третий период? Постараться играть так же, как играли первые два периода, не пятиться назад, не отдавать инициативу. Что и получилось.

Удивил ли соперник? Да нет, хорошая, мастеровитая команда, знали чего ждать. Все настраивались по максимуму, ожидали, что будет такая игра.

Хорошо ли, что чемпионат начался с домашней серии? Конечно, мы очень скучали по нашим болельщикам, они особенные, поддерживают невероятно», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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