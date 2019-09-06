Литовченко: «Автомобилист» знал, чего ждать от СКА. Победили за счёт самоотдачи

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко поделился эмоциями после победы со счётом 5:2 в матче со СКА.
«Сегодня победили за счёт сумасшедшей самоотдачи. Все понимали, что хорошая команда, поэтому бились и сражались в каждом моменте, всех — с победой!
Установка на третий период? Постараться играть так же, как играли первые два периода, не пятиться назад, не отдавать инициативу. Что и получилось.
Удивил ли соперник? Да нет, хорошая, мастеровитая команда, знали чего ждать. Все настраивались по максимуму, ожидали, что будет такая игра.
Хорошо ли, что чемпионат начался с домашней серии? Конечно, мы очень скучали по нашим болельщикам, они особенные, поддерживают невероятно», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.
- 6 сентября 2019
-
21:48
-
21:28
-
21:26
-
21:14
-
20:42
-
20:38
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
19:52
-
19:25
-
19:22
-
18:43
-
18:37
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
17:34
-
17:12
-
17:01
-
16:33
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:44
-
15:33
-
15:00
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:12