Билялетдинов на льду, чирлидерши — акробатки «Динамо». Фото матча со «Спартаком»

6 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Красно-белые открыли счёт на 12-й минуте усилиями Якова Рылова, но в концовке первого периода Юусо Хиетанен реализовал большинство и восстановил паритет. На 54-й минуте хозяева снова отличились в большинстве — точным броском отметился Михал Чайковски. «Спартак» ответил через полторы минуты голом Патрика Херсли в формате «5 на 4». В овертайме победу хозяевам принёс Юусо Хиетанен.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.