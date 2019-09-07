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ХК «Сочи» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 7 сентября

Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 7 сентября
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

10:00 мск «Амур» — «Трактор»

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск

13:30 «Сибирь» — «Салават Юлаев»

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

16:00 «Йокерит» — «Динамо» Р

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
Динамо Р
Рига

17:00 «Сочи» — «Ак Барс»

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Ак Барс
Казань
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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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