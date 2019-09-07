Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

10:00 мск «Амур» — «Трактор»

13:30 «Сибирь» — «Салават Юлаев»

16:00 «Йокерит» — «Динамо» Р

17:00 «Сочи» — «Ак Барс»

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.