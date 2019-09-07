Чайковски оценил игру московского «Динамо» в большинстве в матче со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ). Бело-голубые забросили две шайбы в большинстве.
«Игра получилась очень жёсткая и интенсивная, скорее всего, из-за этого мы второй матч подряд одерживаем победу только в овертайме. Как оценю наше большинство? Команда отлично комбинировала, особенно отличились нападающие. Завтра у нас будет время отдохнуть и набраться сил, затем уже вернёмся к работе и будем настраиваться на следующего соперника», — приводит слова Чайковски официальный сайт КХЛ.
Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».
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