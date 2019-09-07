Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чайковски оценил игру московского «Динамо» в большинстве в матче со «Спартаком»

Чайковски оценил игру московского «Динамо» в большинстве в матче со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ). Бело-голубые забросили две шайбы в большинстве.

«Игра получилась очень жёсткая и интенсивная, скорее всего, из-за этого мы второй матч подряд одерживаем победу только в овертайме. Как оценю наше большинство? Команда отлично комбинировала, особенно отличились нападающие. Завтра у нас будет время отдохнуть и набраться сил, затем уже вернёмся к работе и будем настраиваться на следующего соперника», — приводит слова Чайковски официальный сайт КХЛ.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».

«Динамо» сделало Знарку плохо. Забыло его и обыграло «Спартак»
Знарок впервые встретился с «Динамо» в «Спартаке» и проиграл. Всё решил невероятный Хиетанен.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент