Шипачёв недоволен качеством льда на домашней арене «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Была быстрая игра. Не думаю, что у «Спартака» была установка играть против меня как-то пернсонально. Обычно играли. Нет ли беспокойства по поводу того, что нападающие не забили? У нас же одна команда. Или защитники из другой команды? Мы делали одно дели, все — молодцы.



Пока привыкаем к новому размеру площадки. Если честно, в матче со «Спартаком» лёд был не очень хорошего качества. Он не застывал, и образовывались трещины. Надо разговаривать, чтобы с ним что-то сделали. «Динамо» и так играет не очень хорошо, а на таком льду вообще непонятно во что.



След на лице? Перед первым матчем попала шайба, вот сейчас вылез жёлтый синяк. Чувствую себя нормально. Когда выигрываешь, всё всегда отлично», — сказал Шипачёв в интервью клубному каналу в YouTube.

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