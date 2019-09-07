Панин — о Чесалине: нельзя превращать мужской спорт в полубалетные танцы

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал эпизод с фолом на нападающем «Сибири» Евгении Чесалине.
«Не хотите у меня спросить про Чесалина? Я понимаю, что он делает хорошо для своей команды, но другое дело превращать это в футбол — там это делают специально. Нельзя превращать мужской вид спорта в полубалетные танцы. Здесь идет битва характеров, здесь все мужики. Нужно тоже уважать этот вид спорта. Понятно, что у него есть свой стиль игры, он ездит, подставляется, провоцирует, но я больше приветствую мужские качества.
Умарк играет в другой хоккей? Да, он на себе таскает шайбу, создает моменты, также втыкается, бьется, и его тоже бьют. Да, бывает, он подставляется. У меня такое мнение — я за мужской хоккей, за то, чтобы зрителям нравились столкновения, а не «меня ударили, мне так плохо, удалите того дяденьку», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
- 7 сентября 2019
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