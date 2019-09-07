Заварухин: не сработало большинство, есть над чем работать

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Не хватило агрессии, не было игроков под воротами, команда соперника здорово выходила из-под прессинга, поэтому не получалось где-то зацепиться за игру в зоне атаки. Не сработало большинство. Нам есть над чем работать. Где-то дали слабину в обороне и позволили более мастеровитым игрокам соперника решить исход матча», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.



«Сибирь» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал вторую победу в трёх матчах регулярного чемпионата. 10 сентября подопечные Николая Заварухина сыграют со СКА в Санкт-Петербурге, а уфимский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Автомобилист».



«Салават Юлаев» нанёс «Сибири» первое поражение в нынешнем сезоне