Заварухин: не сработало большинство, есть над чем работать

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).
«Не хватило агрессии, не было игроков под воротами, команда соперника здорово выходила из-под прессинга, поэтому не получалось где-то зацепиться за игру в зоне атаки. Не сработало большинство. Нам есть над чем работать. Где-то дали слабину в обороне и позволили более мастеровитым игрокам соперника решить исход матча», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
«Сибирь» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал вторую победу в трёх матчах регулярного чемпионата. 10 сентября подопечные Николая Заварухина сыграют со СКА в Санкт-Петербурге, а уфимский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Автомобилист».
- 7 сентября 2019
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