Хара — о переломе челюсти: я смог нормально жевать только через месяц

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился воспоминаниями о переломе челюсти, полученном в последнем плей-офф.



«Надо убедиться, что не будет никаких осложнений и дискомфорта. Подготовка к сезону началась на шесть или семь недель позже из-за операций и реабилитации после них. Я и сейчас продолжаю заниматься, мне еще предстоит набрать форму. Я все ещё работаю над тем, чтобы стать сильнее и восстановиться в полном объеме. Я смог нормально есть и жевать только через месяц. Мне потребовалось время, чтобы залечить травму.



Команде не хватило всего одной победы? Большинство из нас уже через это проходили. Этого нельзя избежать, на это не получится не обратить внимание. Надо приложить максимум усилий, чтобы подготовиться как следует. В первую очередь психологически. Нужно настроиться на новый сезон», — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Бостонский гигант. Здено Хара бился за Кубок Стэнли с переломанной челюстью Как говорил когда-то Каспарайтис, в плей-офф НХЛ не играют только мертвецы.