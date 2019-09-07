Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Американский журналист: мистер Овечкин, простите, что в вас сомневался

Американский журналист: мистер Овечкин, простите, что в вас сомневался
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Hockey News Мэтт Ларкин назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина фаворитом на звание лучшего снайпера сезона-2019/20

«Мистер Овечкин, простите, что я раньше в вас сомневался. Теоретически шансы на то, что вы выиграете свой девятый „Морис Ришан Трофи“, низкие. Однако вы не поддаётесь логике. Время предсказывать, что кто-то вас опередит, прошло. Я поверю в это только тогда, когда это произойдёт. Вы — фаворит.

Тем не менее, когда-нибудь Овечкин утратит свою корону лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги. Даже если этого не произойдёт в ближайший сезон, вызов россиянину бросят в ближайшее время. В конце концов, есть Леон Драйзайтль и Остон Мэттьюс», — написал Ларкин.

Америка всё ещё любит Кросби. Почему свитер Овечкина лишь второй по продажам?
Александр был первым ещё в феврале.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент