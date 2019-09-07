Американский журналист: мистер Овечкин, простите, что в вас сомневался
Журналист The Hockey News Мэтт Ларкин назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина фаворитом на звание лучшего снайпера сезона-2019/20
«Мистер Овечкин, простите, что я раньше в вас сомневался. Теоретически шансы на то, что вы выиграете свой девятый „Морис Ришан Трофи“, низкие. Однако вы не поддаётесь логике. Время предсказывать, что кто-то вас опередит, прошло. Я поверю в это только тогда, когда это произойдёт. Вы — фаворит.
Тем не менее, когда-нибудь Овечкин утратит свою корону лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги. Даже если этого не произойдёт в ближайший сезон, вызов россиянину бросят в ближайшее время. В конце концов, есть Леон Драйзайтль и Остон Мэттьюс», — написал Ларкин.
Америка всё ещё любит Кросби. Почему свитер Овечкина лишь второй по продажам?
Александр был первым ещё в феврале.
- 7 сентября 2019
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