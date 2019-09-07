Зубов — о провальном старте матча: в «Сочи» больше такого не повторится

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Ак Барсом» (3:6) и прокомментировал три пропущенных шайбы за первые четыре минуты игры.

«Не припомню такого начала. В нашем клубе больше такого не повторится. До ребят, видимо, ещё не дошло, что игра начинается с первой минуты. Это относится не только к новичкам, но и к опытным игрокам команды. Мы вернулись в игру. Не сдались. Третий период можно занести в актив, но мы поздно спохватились. Хорошо сыграл Алтыбармакян.



Два матча за два дня, и мы, как видите, бились до конца. Физическое состояние, вроде, неплохое.



Решение поставить в ворота Проскурякова было принято ещё вчера. Не лучшее начало, но что поделать. Игра продолжается», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.