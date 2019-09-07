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Канарейкин: старт «Салавата» выдался хорошим, радует игра Сошникова

Канарейкин: старт «Салавата» выдался хорошим, радует игра Сошникова
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о старте чемпионата в исполнении «Салавата Юлаева».

«Если судить по количеству набранных очков в трёх играх, то старт у «Салавата» выдался хорошим. Мы знаем, что команда трудно добиралась до Китая, да и там с организацией матчей были сложности. Это была тяжёлая поездка, но «Салават» в ней сделал хорошее приобретение в плане очков. Повторюсь, старт в этом выезде получился удачным, сейчас команде предстоит долгая серия домашних матчей. Нужно и в ней набирать очки.

Никита Сошников регулярно набирает очки на старте чемпионата, и это не может не радовать. Да, выезд удался, но теперь хоккеистам Николая Цулыгина нужно хорошо начать домашние игры», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

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