Канарейкин: старт «Салавата» выдался хорошим, радует игра Сошникова
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о старте чемпионата в исполнении «Салавата Юлаева».
«Если судить по количеству набранных очков в трёх играх, то старт у «Салавата» выдался хорошим. Мы знаем, что команда трудно добиралась до Китая, да и там с организацией матчей были сложности. Это была тяжёлая поездка, но «Салават» в ней сделал хорошее приобретение в плане очков. Повторюсь, старт в этом выезде получился удачным, сейчас команде предстоит долгая серия домашних матчей. Нужно и в ней набирать очки.
Никита Сошников регулярно набирает очки на старте чемпионата, и это не может не радовать. Да, выезд удался, но теперь хоккеистам Николая Цулыгина нужно хорошо начать домашние игры», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
«Мы выбрали капитана из «русской оппозиции». Потом взяли над ним контроль»
Эркка Вестерлунд выпустил книгу и рассказал о работе в «Салавате Юлаеве».
- 7 сентября 2019
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