Сёмин: чипы в шайбах – не главное, нужно просто забивать

Капитан «Витязя» Александр Сёмин прокомментировал появление в КХЛ шайб с чипами, отслеживающими разнообразную статистику.
«В КХЛ ввели специальные шайбы с чипами. Моё мнение — пусть они вводят что угодно, нам-то что до этого? Для нас главное — выходить и показывать свою лучшую игру, результат. Какая разница, что они там показывают? Ты можешь бросить ковыряшку, и она залетит. А можешь сильно щёлкнуть и не забить.
Я считаю, самое главное — забивать голы, и не важно, как они залетают», — приводит слова Сёмина Magcity74.ru.
Все шайбы КХЛ теперь оборудованы чипами, а у всех игроков вшиты метки, которые обмениваются информацией с датчиками со скоростью 100 раз в секунду. На выходе получается точнейшая информация о времени, проведённом на льду, о скорости передвижения, об ускорениях, о координатах шайбы и игроков. Из этих больших данных складывается статистика, которая в базовом макете бесплатно доступна всем клубам.
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