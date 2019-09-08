Хедман: в НХЛ все более-менее равны. Это не «Реал» и «Барселона»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Мы знаем, на что способны, и доказали это в прошлом регулярном сезоне. Но в этом году и другие команды прибавят. Мы не можем оглядываться назад и говорить, что собираемся провести хороший регулярный сезон и просто ждать плей-офф. С первого дня тренировочного лагеря надо подавать пример того, что команда будет делать весь год. У нас есть изменения в составе – пара человек ушли, пара пришли, так что надо будет начать работу с первого дня лагеря и не останавливаться весь сезон, как было в том году, и работать ещё лучше для достижения конечного результата.
Как я уже говорил, побеждать в лиге с потолком зарплат и прочими тонкостями сложно. Здесь все более-менее равны. Это не как мадридский «Реал» и «Барселона» или «Манчестер Сити», которые точно будут наверху. И мне это в хоккее нравится, это очень непредсказуемая игра. Многое зависит от травм, от того, как играешь в конкретный день и как себя чувствует организм. И всё это в руках игроков: отдых, правильное питание, подготовка к каждой игре и тренировке и совместная работа ради общей цели – завоевания Кубка Стэнли. Мы начинаем в сентябре и, будем надеяться, продолжим работать до июня», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.
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