«Барыс» потерпел второе поражение в сезоне, проиграв «Куньлуню»

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб одержал домашнюю победу со счётом 1:0.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл Итан Верек. Шайба была засчитана после длительного видеопросмотра на предмет правильности пересечения шайбы ленточки ворот. Матч на ноль провёл американский голкипер Джереми Смит, для которого этот шат-аут стал первым в КХЛ.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.