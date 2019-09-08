Житник: локаут-2020, о котором довольно часто говорят в Европе, отменяется

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о возможном локауте в НХЛ, который может начаться осенью 2020 года.
«Я считаю, что в нынешней ситуации по большому счету всех все устраивает. НХЛ развивается, став самой непредсказуемой лигой североамериканского профессионального спорта. В целом довольны и игроки – растут и зарплаты, и клубные потолки. Ясно, что профсоюз резких движений делать не будет. А значит коллективное соглашение будет подтверждено и доработает до 2022 года. Так что локаут-2020, о котором довольно часто говорят в Европе, отменяется.
Откуда идёт критика? Как обычно – от игроков третьих-четвёртых звеньев. Звёзды в НХЛ по большому счёту в шоколаде, а вот рабочим лошадкам приходится воевать за каждый десяток тысяч долларов. Свежий пример – центрфорвард четвёртого звена «Сент-Луиса» Барбашёв, который, несмотря на завоевание Кубка Стэнли, довольно долго не мог получить не самый масштабный контракт», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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