Пайгин — о возвращении в Северную Америку: сейчас нет цели куда-то уехать

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин поделился впечатлениями от выступления в фарм-клубе «Эдмонтон Ойлерз» в АХЛ.
«Как сложилось, так сложилось, сейчас не хочется в этом копаться. Предложили вернуться, и теперь я играю в КХЛ. Говорят, что АХЛ — автобусная лига? Всё зависит от дальности выезда. Если расстояние — как от Нижнекамска до Казани или Тольятти, то удобнее на автобусе. Там нет поездок продолжительнее пяти-шести часов.
Там и площадки были другие, и в целом хоккей был другой. Сейчас тут тоже уменьшаются площадки, поэтому хоккей везде становится приблизительно одинаковый. Сейчас всё для команды. А если будет в команде получаться, то и остальное, думаю, придёт. Нет никаких целей уехать куда-то или куда-то попасть. Главное – быть здесь и на своем месте приносить пользу команде», – цитирует Пайгина «Реальное время».
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