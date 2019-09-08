Брылин: Гусеву уже не 18 лет. Не думаю, что ему будет сложно адаптироваться

Ассистент главного тренера фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз» в АХЛ Сергей Брылин поделился мнением о перспективах российского нападающего Никиты Гусева.



«Гусев доказал, что умеет играть в важных матчах. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, провел отличный турнир. Это умный, талантливый игрок, он непредсказуем, а это именно то, чего не хватает «Нью-Джерси». Я не могу дождаться того момента, когда увижу его игру.



Не думаю, что ему будет сложно адаптироваться. Ему уже не 18 или 20 лет, он привык путешествовать, находиться в дороге в течение длительного времени. Это опытный игрок, я думаю, что переход для него не должен быть таким уж сложным», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.





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