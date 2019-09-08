Рутерфорд: Малкин будет тем Малкиным, которого ожидает увидеть «Питтсбург»
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился ожиданиями от выступления форварда Евгения Малкина в следующем сезоне.
«Ожидаю, что он будет одним из лучших игроков в лиге. Он отлично стартовал в прошлом году, но в ходе сезона в его игре произошёл спад. Разговаривал с ним, и Майк Салливан встречался с ним этим летом.
Малкин выглядит отлично. Он хочет поскорее начать играть, так что мы ни о чем не беспокоимся. Он будет тем Евгением Малкиным, которого мы и ожидаем увидеть. Я видел его, поздоровался и спросил о встрече, которую Майк провёл с ним в начале лета. Насколько понимаю, она прошла очень хорошо», – цитирует Джима Рутерфорда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Салливан: разговор с Малкиным был важен для нас обоих
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