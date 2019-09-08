Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка — о матче в Китае: лёд плохой, на улице 40 градусов жары

Скабелка — о матче в Китае: лёд плохой, на улице 40 градусов жары
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:1).

«Игра, конечно, вязкая, лёд плохой. Понятно, что на улице 40 градусов жары, не совсем привычно в такую погоду играть в хоккей, но это не оправдание, а констатация факта. По игре… Тяжёлая игра. Первый период, наверное, равный. Во втором у «Куньлуня» моментов было, конечно, побольше. Сбились мы на индивидуальную игру, отошли от своего плана и пропустили гол, но могли и больше пропустить.

В третьем периоде команда немного перестроилась, перевели игру в зону соперника, создали достаточно моментов, чтобы сравнять счёт и выиграть. Бросили в створ 10 раз, а нам ни одного не бросили. Но если не забиваешь ни одного гола, то, скорее всего, проигрываешь. Так и получилось. Готовимся в завтрашней игре», — цитирует Скабелку официальный сайт китайского клуба.

Посещаемость «Куньлуня» выросла почти в восемь раз по сравнению с прошлым матчем
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент