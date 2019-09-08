Скабелка — о матче в Китае: лёд плохой, на улице 40 градусов жары

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:1).

«Игра, конечно, вязкая, лёд плохой. Понятно, что на улице 40 градусов жары, не совсем привычно в такую погоду играть в хоккей, но это не оправдание, а констатация факта. По игре… Тяжёлая игра. Первый период, наверное, равный. Во втором у «Куньлуня» моментов было, конечно, побольше. Сбились мы на индивидуальную игру, отошли от своего плана и пропустили гол, но могли и больше пропустить.



В третьем периоде команда немного перестроилась, перевели игру в зону соперника, создали достаточно моментов, чтобы сравнять счёт и выиграть. Бросили в створ 10 раз, а нам ни одного не бросили. Но если не забиваешь ни одного гола, то, скорее всего, проигрываешь. Так и получилось. Готовимся в завтрашней игре», — цитирует Скабелку официальный сайт китайского клуба.